Финансово-промышленная группа «Нарат» Камиля Аблязова объединяла Наратбанк, Саратовский институт стекла, лесные и зерновые предприятия. «Нарат-К» принадлежал ему лично до 2018 года, после чего на фоне претензий кредиторов бизнесмен вышел из большинства активов, переоформив их на родственников. Сейчас владельцы компании — ООО «Агро-Групп» (24,04%) и шесть физлиц: Лукман и Рашид Камилевичи Аблязовы, Ирфан Аблязов, Гельфия Аблязова, Ряшит Кулахметов и Расим Миняшев. Второй ответчик, «Мерес», — тоже семейная структура: 90% в ней у Лукмана Аблязова, 10% — у «Агро-Групп». Сам «Нарат-К» находится в процедуре банкротства — его временный управляющий Дмитрий Молин привлечен к спору третьим лицом.