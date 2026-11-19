Для кампуса запланированы научно-технологический и учебно-лабораторный комплексы, три студенческие гостиницы примерно на 3000 мест, апарт-отель для преподавателей и спортивный комплекс. К 2030 году на базе проекта планируют обучить не менее 10 тыс. человек, включая 5000 иностранных студентов; к 2042 году число учащихся должно превысить 15 тыс.