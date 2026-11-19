Лихачев описал образовательную модель «Обнинск Тех»
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев описал образовательную модель «Обнинск Тех», в которой участникам предлагают индивидуальную подготовку. Проект в Обнинске работает с молодыми атомщиками из разных стран, а заявка на создание его кампуса победила в конкурсе Минобрнауки России. Она вошла в число 19 отобранных проектов.
Алексей Лихачев так объяснил подход: «Мы предлагаем индивидуальную траекторию развития с учётом интересов каждого участника – российского и зарубежного.» Участники могут учиться в российских университетах, проходить технические туры и знакомиться с культурой страны. Сезонные школы, стажировки, практики и сетевые программы уже входят в работу центра.
Лихачев назвал одной из задач создание международного сообщества молодых специалистов. Для стран-партнеров «Росатома» проект готовит кадры по ядерным и смежным технологиям. В Обнинске для зарубежных атомных проектов в Институте атомной энергии НИЯУ МИФИ уже открыли девять новых лабораторных комплексов.
В портфеле «Обнинск Тех» более 40 образовательных программ. В мероприятиях проекта в 2026 году участвовали более 5000 человек из более чем 100 стран; число иностранных учащихся в Обнинске превышает 1500.
Для кампуса запланированы научно-технологический и учебно-лабораторный комплексы, три студенческие гостиницы примерно на 3000 мест, апарт-отель для преподавателей и спортивный комплекс. К 2030 году на базе проекта планируют обучить не менее 10 тыс. человек, включая 5000 иностранных студентов; к 2042 году число учащихся должно превысить 15 тыс.