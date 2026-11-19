На катерах из Крыма на Кубань нельзя будет перевозить бензин
Бензин в канистрах нельзя будет перевозить на катерах, следующих из Крыма в Краснодарский край. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Жителей и гостей Республики Крым предупреждают, что катера, которые начнут курсировать с 20 ноября, могут не работать во время шторма и непогоды. Отмечается, что из-за сложных погодных условий на маршруте между полуостровом и материковой частью России регулярное сообщение могут временно приостанавливать несколько раз в неделю.
Ранее стало известно, что с завтрашнего дня из Крыма в порт Кавказ в Краснодарском крае будут курсировать катера. Для пассажиров организуют автомобильное движение до крымского порта и автобусы от порта Кавказ в Краснодар или на Тамань.