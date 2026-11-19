По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, катера будут курсировать из порта Крыма в порт «Кавказ». Для пассажиров организуют автомобильное движение до крымского порта, затем пересадку на катера и перевозку на другую сторону — в Краснодарский край. Там людей будут ожидать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.