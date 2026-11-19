Из Крыма на Кубань начнут курсировать катера
С завтрашнего дня из Республики Крым в Краснодарский край начнут курсировать катера. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
По словам советника главы Республики Крым Олега Крючкова, катера будут курсировать из порта Крыма в порт «Кавказ». Для пассажиров организуют автомобильное движение до крымского порта, затем пересадку на катера и перевозку на другую сторону — в Краснодарский край. Там людей будут ожидать автобусы для дальнейшего следования до Краснодара или Тамани в зависимости от маршрута.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября Крымский мост в третий раз за неделю подвергся атаке со стороны ВСУ. Все движение по мосту временно остановлено. Возобновить движение поездов по Крымскому мосту планируют ориентировочно к 16:00 19 ноября. Для устранения последствий атаки специалисты продолжают восстановительные работы.