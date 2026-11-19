OZON отменит заказы в разрушенном от ДТП с «Газелью» пункте выдачи
По версии компании у автомобиля отказали тормоза
Ozon отменит заказы товаров, поврежденных при ДТП в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в Пензе, деньги покупателям вернутся автоматически, сообщила 19 ноября пресс-служба маркетплейса. Точка временно приостановила работу, компания находится на связи с ее владельцем.
«Пострадавших в ПВЗ нет. Мы на связи с владельцем пункта выдачи, точка временно не работает. Отменим заказы испорченных товаров — покупателям автоматически вернутся деньги»,— заявили «Ъ» в пресс-службе.
По данным ГАИ, авария произошла в 07:10 на улице Военный городок напротив дома №137. Микроавтобус «Газель» под управлением водителя 1966 года рождения въехал в здание, где располагался ПВЗ, стена строения разрушена. Как сообщили в областной прокуратуре, микроавтобус перевозил сотрудников организации. Водитель и восемь пассажирок доставлены в медучреждение, еще одну женщину после оказания помощи отпустили. В региональном Минздраве состояние пострадавших оценили как средней степени тяжести.
В Ozon заявили, что у микроавтобуса отказали тормоза; аналогичное предположение высказывали очевидцы аварии. Прокуратура Первомайского района Пензы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки, а также намерена дать оценку соблюдению требований действующего законодательства. Сотрудники ГАИ продолжают работать на месте происшествия.