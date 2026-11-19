В Ozon заявили, что у микроавтобуса отказали тормоза; аналогичное предположение высказывали очевидцы аварии. Прокуратура Первомайского района Пензы взяла на контроль установление обстоятельств ДТП, ход и результаты процессуальной проверки, а также намерена дать оценку соблюдению требований действующего законодательства. Сотрудники ГАИ продолжают работать на месте происшествия.