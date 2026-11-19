Суд в Иркутской области вынес приговор в отношении жителя Ангарска, обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Подсудимому назначили 10 лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает управление СКР региона.