В Волгограде осудили похитителей фисташек компании «Империя Фудс» на 14 млн
Фигуранты выгрузили орехи на даче и сожгли фуру
В Волгограде двух мужчин приговорили к лишению свободы за хищение 21 тонны фисташек, принадлежащих компании ООО «Империя Фудс». Груз стоимостью 177,5 тыс. долларов США должен был быть доставлен в Москву, сообщили в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.
По данным суда, в конце ноября прошлого года Илькам Рахимов вез фисташки из Исламской Республики Иран в Москву. Спланировав все заранее, фигурант вместе с пособником Али Аллахвердиевым, который отвечал за перевозку соучастников и поиск места для хранения товара, выгрузили 1050 мешков фисташек на даче в Тракторозаводском районе Волгограда. После осужденные за 14,1 млн руб. продали орехи. Для сокрытия следов преступления мужчины сожгли фуру с остатками товара.
Помимо этого, господин Рахимов на 34 тыс. руб. обманул владельца транспортного средства. Находясь с грузом на трассе под Элистой, фигурант позвонил хозяину машины и потребовал деньги на ремонт. Для убедительности владельцу фуры неустановленный участник преступления, представившись сотрудником автосервиса, подтвердил неисправность грузовика. Деньги владелец перевел Илькаму Рахимову, последний в это время находился уже в Волгограде.
Следствие инкриминировало господину Рахимову мошенничество и присвоение (ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ), господину Аллахвердиеву — только присвоение. В суде мужчины свою вину признали и частично возместили ущерб ООО «Империя Фудс». Водителю назначили 3,5 года и 10 дней исправительной колонии общего режима. Соучастник получил аналогичное наказание сроком на три года.
Суд в солидарном порядке взыскал с осужденных материальный ущерб в размере 13,9 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.