По данным суда, в конце ноября прошлого года Илькам Рахимов вез фисташки из Исламской Республики Иран в Москву. Спланировав все заранее, фигурант вместе с пособником Али Аллахвердиевым, который отвечал за перевозку соучастников и поиск места для хранения товара, выгрузили 1050 мешков фисташек на даче в Тракторозаводском районе Волгограда. После осужденные за 14,1 млн руб. продали орехи. Для сокрытия следов преступления мужчины сожгли фуру с остатками товара.