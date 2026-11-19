Астраханская область вводит запрет на вейпы
Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года
Дума Астраханской области утвердила закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничение будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Инициатором выступил председатель облдумы Игорь Мартынов.
Запрет не распространяется на устройства для нагревания табака и стики. При этом господин Мартынов подчеркнул, что такая норма не означает признания их безопасными. По его словам, электронные сигареты особенно быстро распространяются среди подростков, а их аэрозоли содержат никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов.
Решение принято на основании федерального закона, который дает регионам право временно ограничивать продажу вейпов на своей территории. Астраханская область стала одним из субъектов, которые начали использовать эту норму. Аналогичные ограничения вводятся и в других регионах.