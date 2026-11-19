Запрет не распространяется на устройства для нагревания табака и стики. При этом господин Мартынов подчеркнул, что такая норма не означает признания их безопасными. По его словам, электронные сигареты особенно быстро распространяются среди подростков, а их аэрозоли содержат никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов.