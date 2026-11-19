Платформа разработана одним из лидеров мирового рынка производства удобрений – компанией ЕвроХим. Главным ее преимуществом является собственная уникальная по масштабу и глубине база данных с ИИ-ядром. При этом «АгроЗнание» принципиально отличается от генерализованных ИИ-моделей, большинство рекомендаций которых опираются на слабо выверенные материалы и общеакадемические источники без должной экспертной верификации, а также не учитывают локальную специфику. Ответы новой платформы формируются на основе структурированной базы собственных полевых и технических испытаний. Каждая рекомендация ссылается на соответствующий источник, а ответ учитывает культуру, регион, фазу развития растения и доступные продукты.