На «Югагро» презентовали инновационную платформу для фермеров
На агровыставке Югагро была представлена новая платформа «АгроЗнание», которая аккумулирует опыт агрономов компании ЕвроХим, наработанный в разных частях мира и различных климатических зонах. С этой недели сервис доступен на обновленном продуктовом сайте компании для рынка России и СНГ. Им могут бесплатно пользоваться все сельхозпроизводители.
Платформа разработана одним из лидеров мирового рынка производства удобрений – компанией ЕвроХим. Главным ее преимуществом является собственная уникальная по масштабу и глубине база данных с ИИ-ядром. При этом «АгроЗнание» принципиально отличается от генерализованных ИИ-моделей, большинство рекомендаций которых опираются на слабо выверенные материалы и общеакадемические источники без должной экспертной верификации, а также не учитывают локальную специфику. Ответы новой платформы формируются на основе структурированной базы собственных полевых и технических испытаний. Каждая рекомендация ссылается на соответствующий источник, а ответ учитывает культуру, регион, фазу развития растения и доступные продукты.
«Это не общие знания из интернета, а накопленный за последние 25 лет опыт. Каждая рекомендация подкреплена конкретным отчетом по агроиспытаниям, поэтому мы всегда можем подтвердить ее реальными результатами. Платформа полностью бесплатна для всех потребителей. Мы хотим, чтобы эти знания помогали аграриям находить эффективные решения для своих хозяйств», — рассказал в ходе презентации Сергей Михайлов.
Новая платформа будет органично дополнять работу квалифицированных агрономов, помогая профессионалам отрасли быстрее находить и применять накопленную информацию в повседневной работе. В дальнейшем агрономическая база будет актуализироваться и пополняться новыми данными, чтобы опыт компании становился еще доступнее для участников аграрного рынка.