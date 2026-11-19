Власти Кургана готовы отдать 18 млн рублей на монтаж новогоднего городка
Городской центр культуры и досуга Кургана объявил аукцион на создание и оформление новогоднего городка на центральной площади Ленина. Начальная цена контракта составляет 18,3 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит установить ель с металлическим каркасом высотой 15 м, лабиринт, две маленькие и одну большую горки, каток, а также праздничные инсталляции. Основная часть конструкций должна быть готова к 25 декабря 2026 года. Демонтаж городка предполагается закончить до 18 марта 2027-го.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 ноября. Итоги подведут 1 декабря.