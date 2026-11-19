Подрядчику предстоит установить ель с металлическим каркасом высотой 15 м, лабиринт, две маленькие и одну большую горки, каток, а также праздничные инсталляции. Основная часть конструкций должна быть готова к 25 декабря 2026 года. Демонтаж городка предполагается закончить до 18 марта 2027-го.