В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12, отметили в оперштабе. Кроме того, еще 45 частных и пять многоквартирных домов повреждены в поселке Афипском. Среди основных повреждений — разбитые окна, кровли и фасады зданий, в некоторых случаях возникли трещины в стенах.