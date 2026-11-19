На Кубани насчитали 83 поврежденных дома после атаки БПЛА
Оперативный штаб Краснодарского края отчитался о работе специальной комиссии по оценке ущерба после атаки БПЛА в Северском районе 18 ноября. По данным комиссии, повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов.
В поселке Ильском поврежден 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12, отметили в оперштабе. Кроме того, еще 45 частных и пять многоквартирных домов повреждены в поселке Афипском. Среди основных повреждений — разбитые окна, кровли и фасады зданий, в некоторых случаях возникли трещины в стенах.
БПЛА ударили по Северскому району Кубани в ночь на 18 ноября. При атаке пострадали девять человек, из них одного доставили в больницу. Повреждения получил газопровод, из-за чего без газа остались 94 многоквартирных дома.