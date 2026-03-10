В Домодедово задержан прибывший из Индии с двумя рюкзаками наркотиков россиянин

Сотрудники аэропорта Домодедово пресекли контрабанду наркотических средств, которые привез из Индии российский турист. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Мужчина пытался провезти вещества нескольких видов в двух рюкзаках, однако сотрудники ФТС остановили правонарушителя на зеленом коридоре. В одном из рюкзаков задержанного обнаружены банка с капсулами красно-белого цвета и кошелек с тремя отрезками картона, а под спинкой — еще четыре отрезка картона и фольга с кристаллическим светло-желтым веществом. Во втором — шесть марок коричневого цвета и таблетка в форме звезды.

«В капсулах содержится прегабалин общей массой 28,71 г. В составе кристаллического вещества светло-желтого цвета обнаружен ДМТ (диметилтриптамин) массой 4,15 г. Отрезки картона и таблетка содержат наркотическое средство d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25) массой 0,29 г»,— уточнили в ведомстве.

По словам задержанного, он не помнит обстоятельств, при которых запрещенные вещества оказались в его багаже, а с таможенными правилами знаком частично. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК).