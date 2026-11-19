Вскрытие «Внешстройторга» показало пропажу
Гендиректора застройщика привлекли к «субсидиарке» за вывод активов на 90 млн рублей
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании-застройщика «Внешстройторг» Натига Нагиева Огтай Оглы. Суд установил, что действия топ-менеджера привели к невозможности погашения требований кредиторов. Рассмотрение дела в части определения итоговой суммы взыскания приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Основанием для привлечения к ответственности стали два обстоятельства: совершение сделок, причинивших существенный вред должнику, и непередача бухгалтерской документации.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Внешстройторг» зарегистрировано в 2012 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 12 тысяч рублей. Учредитель — Натиг Огтай Нагиев. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
Как следует из материалов дела, в период с 2020 по 2021 год суды признали недействительными сделки должника на общую сумму свыше 90 млн рублей. В частности, были оспорены продажа автомобиля Mercedes-Benz GL500 за 2,2 млн рублей, перечисления в адрес компаний «Строитель», «Дорожник Крыма», «ЛПК "Мужичи"», «Плазма» и «СКР-Групп», а также выдача займа на 35 млн рублей. В результате этих операций должник утратил возможность продолжать хозяйственную деятельность, а совокупная стоимость выбывшего имущества составила 89,9 млн рублей.
Кроме того, экс-руководитель проигнорировал определение суда от 22 октября 2024 года, обязывающее его передать конкурсному управляющему Набибуле Багамаеву оригиналы уставных документов, регистры бухгалтерского учета, выписки по счетам и договоры с контрагентами за весь период деятельности. Непередача документов и имущества (включая выведенные из активов транспортные средства: Mercedes-Benz GL500, BMW X5 и другую спецтехнику) существенно затруднила формирование конкурсной массы.
Суд также установил, что в 2021 году активы компании составляли около 13 млн рублей, однако из-за вывода транспортных средств на дату возбуждения дела о банкротстве (2023 год) фактические основные средства предприятия равнялись нулю.
Согласно материалам дела, ООО «Внешстройторг» было признано банкротом в сентябре 2023 года, в отношении компании введено конкурсное производство. Размер итоговой ответственности Нагиева будет определен после завершения реализации оставшегося имущества и расчетов с кредиторами. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.