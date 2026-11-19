Как следует из материалов дела, в период с 2020 по 2021 год суды признали недействительными сделки должника на общую сумму свыше 90 млн рублей. В частности, были оспорены продажа автомобиля Mercedes-Benz GL500 за 2,2 млн рублей, перечисления в адрес компаний «Строитель», «Дорожник Крыма», «ЛПК "Мужичи"», «Плазма» и «СКР-Групп», а также выдача займа на 35 млн рублей. В результате этих операций должник утратил возможность продолжать хозяйственную деятельность, а совокупная стоимость выбывшего имущества составила 89,9 млн рублей.