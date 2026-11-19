Инвесторам (текст сообщения есть у “Ъ”) предлагается доля не менее 60% компании с оформленными правами на продукт, включая исходный код и торговые знаки, за 215 млн руб. Уточняется, что 78 млн руб. из этой суммы в будущем будет компенсировано потенциальному инвестору ИРИ. После сделки разработчики планируют продолжать работу над игрой с урезанным коллективом. Продуктовый директор ООО «Фоксхаунд» Дмитрий Карасев подтвердил “Ъ” факт поиска инвестора, однако отказался комментировать детали, в том числе по размеру долга и работе с ИРИ, сославшись на коммерческую тайну и договор о неразглашении.