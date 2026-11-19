Создатели видеоигры «Командиры бездорожья» начали искать инвестора из-за долгов
Компания «Фоксхаунд» ищет инвестора на свой видеоигровой проект «Командиры бездорожья», рассказали “Ъ” три источника в крупных видеоигровых студиях. Изначально компания вела переговоры с «Газпром-медиа холдингом» (ГПМХ), говорят собеседники “Ъ”, предполагалась модель media for equity — холдинг должен был обеспечить постоянный поток трафика в проект в обмен на долю в нем. Однако после августа, по данным “Ъ”, ГПМХ вышел из переговоров.
Сам проект ищет инвестора из-за кассового разрыва. Так, текущие долги компании составляют 175 млн руб., из которых 58,3 млн руб. приходится на займы учредителей и третьих лиц, еще 116 млн руб.— на долги по ФОТ и перед третьими лицами. Подтвержденные расходы на проект уже составили 442 млн руб., говорят собеседники “Ъ” в отрасли.
Инвесторам (текст сообщения есть у “Ъ”) предлагается доля не менее 60% компании с оформленными правами на продукт, включая исходный код и торговые знаки, за 215 млн руб. Уточняется, что 78 млн руб. из этой суммы в будущем будет компенсировано потенциальному инвестору ИРИ. После сделки разработчики планируют продолжать работу над игрой с урезанным коллективом. Продуктовый директор ООО «Фоксхаунд» Дмитрий Карасев подтвердил “Ъ” факт поиска инвестора, однако отказался комментировать детали, в том числе по размеру долга и работе с ИРИ, сославшись на коммерческую тайну и договор о неразглашении.