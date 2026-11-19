Режим ЧС введен на месте крушения военного самолета Ан-12 в Кузбассе
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кемеровской области на месте крушения военно-транспортного самолета Ан-12. Соответствующее постановление подписал губернатор Илья Середюк.
Согласно документу, режим ЧС действует с 17 ноября 21:35 по местному времени. Он будет действовать «до завершения всех мероприятий по ликвидации последствий происшествия».
«Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах Ягуновской сельской территории Кемеровского муниципального округа», — говорится в сообщении.
Как писал «Ъ-Сибирь», авиакатастрофа произошла вечером 17 ноября. Самолет Ан-12 потерпел крушение недалеко от села Ягуново, в 15 км к югу от Кемерова. 19 человек, находившиеся на борту погибли. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним по ст. 351 УК РФ (санкция — лишение свободы на срок до семи лет).