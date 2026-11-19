В Татарстане установили прожиточный минимум на 2027 год
Он составит 17,2 тысячи рублей на душу населения
В Татарстане утвердили величину прожиточного минимума на 2027 год. В среднем на душу населения она составит почти 17,2 тыс. руб., что на 1,1 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 18,7 тыс. руб., для пенсионеров — 14,8 тыс. руб., для детей — 16,7 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что Татарстан планирует снизить долю населения с доходами ниже границы бедности до 3,1% к 2030 году. По предварительным данным, по итогам прошлого года этот показатель в республике составлял 3,3%.