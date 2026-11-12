В Татарстане планируют снизить уровень бедности до 3,1% к 2030 году

По предварительным данным, по итогам прошлого года доля населения Татарстана с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,3%. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год достиг 1,7%: без работы находились 35,4 тыс. человек при численности рабочей силы 2,1 млн человек.