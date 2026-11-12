В Татарстане планируют снизить уровень бедности до 3,1% к 2030 году
В республике обновят программу по снижению уровня бедности до 2030 года
В Татарстане планируют снизить долю населения с доходами ниже границы бедности до 3,1% к 2030 году, следует из проекта постановления Кабинета Министров Татарстана, который проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, к 2030 году уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, должен составить 1,6%, а регистрируемой безработицы — 0,2%.
Цель программы — обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения темпами не ниже инфляции, а также сократить уровень бедности к 2030 году вдвое по сравнению с 2017 годом. Среди основных задач — повышение доходов граждан, развитие адресной социальной помощи и системы социальных контрактов, а также социальная адаптация малоимущих.
По предварительным данным, по итогам прошлого года доля населения Татарстана с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 3,3%. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за год достиг 1,7%: без работы находились 35,4 тыс. человек при численности рабочей силы 2,1 млн человек.
На начало года в органах службы занятости республики были зарегистрированы 3,3 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,16%.