UniCredit увеличил долю в Commerzbank до 28%

Итальянский банк UniCredit объявил, что приобрел финансовые инструменты, связанные с акциями Commerzbank, увеличив свою долю в германском банке до 28%: 9,5% через прямое владение акциями и еще 18,5% — через деривативы.

В начале сентября UniCredit приобрел 9% акций Commerzbank, став вторым по величине акционером германского банка после правительства ФРГ. А в конце того же месяца итальянский банк объявил об увеличении своей доли с 9% до 21%.

Ранее UniCredit подал заявку о потенциальном увеличении своей доли до 29,9%, что дало основания говорить о намерении итальянского банка поглотить Commerzbank. В сегодняшнем заявлении говорится, что регуляторы рассматривают эту заявку, банк ведет переговоры с властями. При этом UniCredit отметил, что увеличение доли в Commerzbank является не попыткой поглощения, а обычной инвестицией, которая «отражает веру в Германию, ее бизнес и сообщества».

Кирилл Сарханянц