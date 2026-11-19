Дорогу к норильскому аэропорту отремонтируют за 1,4 млрд рублей
На капитальный ремонт подъезда к аэропорту «Алыкель» в норильском промышленном районе в 2027 году планируется потратить 1,4 млрд руб. Средства заложены в проекте бюджета Красноярского края в рамках поддержки проекта масштабной модернизации воздушной гавани.
Заявленный объем финансирования позволит также смонтировать систему освещения этого участка трассы. Кроме того, планируется ремонт части автодороги Дудинка — «Алыкель», связывающей аэропорт с морским портом.
Напомним, в 2025 году начался очередной этап модернизации аэропорта, предусматривающий возведение нового пассажирского терминала. По итогам прошлого года «Алыкель» обслужил порядка 900 тыс. пассажиров. Запуск терминала запланирован на 2030 год. Инвестором проекта выступает «Норильский никель».
Ранее в рамках федеральной программы «Развитие транспортной системы России» были полностью обновлены взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перроны. Это позволило аэропорту в 2023 году получить статус аэропорта.