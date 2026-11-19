На капитальный ремонт подъезда к аэропорту «Алыкель» в норильском промышленном районе в 2027 году планируется потратить 1,4 млрд руб. Средства заложены в проекте бюджета Красноярского края в рамках поддержки проекта масштабной модернизации воздушной гавани.