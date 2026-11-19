В Астрахани назначили заммэра по вопросам жилья и архитектуры
Им стала Наталья Шелипова
Заместителем главы Астрахани по вопросам жилья и архитектуры стала Наталья Шелипова. Должность утвердили в начале ноября депутаты гордумы на пленарном заседании.
Госпожа Шелипова с 2014 года возглавляла жилищное управление администрации Астрахани. Теперь помимо него в подчинении чиновницы будут находиться также управление по архитектуре и градостроительству, управление муниципального имущества и новое управление по работе с аварийным фондом.
Жилищное управление возглавила заместитель Натальи Шелиповой — Ирина Колесник.