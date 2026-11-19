Госпожа Шелипова с 2014 года возглавляла жилищное управление администрации Астрахани. Теперь помимо него в подчинении чиновницы будут находиться также управление по архитектуре и градостроительству, управление муниципального имущества и новое управление по работе с аварийным фондом.