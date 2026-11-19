Маршрут «Крылья науки» Самарской области получил премию «Маршрут года»
Маршрут «Крылья науки» от Самарской области стал победителем XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Проект получил первое место в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма». Об этом сообщается на канале инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий
Маршрут «Крылья науки» посвящен двигателе- и авиастроительным направлениям местных университетов и научно-производственных центров.
Гран-при в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма» завоевал маршрут «Шень Ко: мир научно-технических разработок» Республики Башкортостан. Он знакомит участников с российско-китайскими научно-техническими исследованиями и разработками.