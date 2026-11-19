Маршрут «Крылья науки» от Самарской области стал победителем XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Проект получил первое место в номинации «Лучший маршрут научно-популярного туризма». Об этом сообщается на канале инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий