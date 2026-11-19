В Красноярском крае сократится количество районных судов
Закон, направленный на оптимизацию судебной системы Красноярского края, был принят Государственной думой РФ. Документ предусматривает упразднение семи райсудов региона, функции которых передаются в другие муниципальные образования.
Согласно закону, подготовленному судейским сообществом края и внесенному в парламент Верховным судом РФ, упраздняются Диксонский, Усть-Енисейский, Хатангский, Байкитский и Тунгусско-Чунский районные суды. Юрисдикции первых трех перейдут к Дудинскому райсуду. Жителям Эвенкийского муниципального округа, прежде имевшим возможность обращаться в Байкитский и Тунгусско-Чунский суды, теперь придется обращаться в Илимпийский районный суд.
Кроме того, решено отказаться от отдельных районных судов в Канском и Шарыповском муниципальных округах. Их функции переданы городским судам Канска и Шарыпово.
Как указывается в пояснении к законопроекту, все ликвидируемые райсуды являются «малосоставными». Только в одном из них работают трое судей, в остальных — один или двое. По мнению авторов законопроекта, это снижает качество судопроизводства. В частности, в таких судах отсутствует возможность коллегиального рассмотрения дел в присутствии трех судей, а жители не могут воспользоваться правом отвода судей или пересмотра решений в ином составе.
Увеличение штата судов на этих территориях признано нецелесообразным из-за низкой нагрузки судей. Если средний краевой показатель для судьи составляет 53 дела в месяц, то, например, в Диксонском райсуде — от 1,3 до 4,3 дела.
Учитывая удаленность попавших под оптимизацию территорий, решено вместо сокращенных судов организовать судебные присутствия. В составе Дудинского райсуда такие присутствия откроются в селах Караул и Хатанга, а в составе Илимпийского райсуда — в селах Байкит и Ванавара. Для поселка Диксон такой возможности не предусмотрено в связи с небольшой (немногим более 300 человек) численностью населения поселка.