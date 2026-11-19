Как указывается в пояснении к законопроекту, все ликвидируемые райсуды являются «малосоставными». Только в одном из них работают трое судей, в остальных — один или двое. По мнению авторов законопроекта, это снижает качество судопроизводства. В частности, в таких судах отсутствует возможность коллегиального рассмотрения дел в присутствии трех судей, а жители не могут воспользоваться правом отвода судей или пересмотра решений в ином составе.