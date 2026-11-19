Четырем регионам Сибири списали почти 10 млрд руб. по бюджетным кредитам
Суммы и субъекты федерации указаны в постановлении кабмина
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Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам, сложившуюся на 1 марта 2024 года, четырем регионам Сибирского федерального округа (СФО). Общая сумма списания составила около 9,9 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, для Омской области сумма списания составила более 4,5 млрд руб., для Новосибирской области — 3,49 млрд руб., Иркутской области — 1,08 млрд руб., еще 911,5 млн руб. по бюджетным кредитам списали Республике Хакасия.
Всего в постановлении указаны 23 региона РФ. Общая сумма списания по ним составила 59,6 млрд руб.