Работать комитеты будут в форме общественной организации, объединяющей соседей по месту жительства на добровольной и безвозмездной основе. Имущества у таких объединений не будет, предпринимательской деятельностью они заниматься не станут, но смогут получить статус юрлица после государственной регистрации.