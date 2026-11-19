Власти Пензы узаконят соседские объединения
Уличкомы будут помогать властям работать с населением
В Пензе намерены создать уличные комитеты. Мэрия подготовила проект соответствующего положения, сейчас документ проходит экспертизу. В случае принятия он закрепит за уличными комитетами статус иной формы участия населения в местном самоуправлении на части территории города.
Работать комитеты будут в форме общественной организации, объединяющей соседей по месту жительства на добровольной и безвозмездной основе. Имущества у таких объединений не будет, предпринимательской деятельностью они заниматься не станут, но смогут получить статус юрлица после государственной регистрации.
Создать комитет смогут не менее трех граждан старше 18 лет или общественные объединения. На одной территории — улице, нескольких улицах или переулках — допускается только один комитет. Высшим органом станет собрание учредителей: оно утвердит устав, выберет председателя и совет.
Комитеты будут содействовать властям в решении вопросов жизнедеятельности населения — заниматься благоустройством и озеленением, профилактикой пожаров, взаимодействовать с коммунальными службами при авариях, помогать охране правопорядка, рассматривать обращения граждан и защищать их интересы.
Администрации районов будут выдавать председателям комитетов удостоверения, вести учет объединений, передавать методические материалы и проводить регулярные совещания. Проект также допускает денежное поощрение председателей за содействие и общественную работу, однако конкретный порядок и размер выплат администрация определит отдельным постановлением. Сами учредители и участники при этом трудятся добровольно и безвозмездно.