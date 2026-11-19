В Уфе риэлтор получила семь лет колонии за хищение более 29,5 млн рублей
Советский районный суд Уфы приговорил 41летнюю риэлтора к семи годам колонии общего режима. Она признана виновной в 18 эпизодах мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), десяти — в значительном размере (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и эпизодах — в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд постановил взыскать с нее более 21 млн руб. в пользу потерпевших, сообщают объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба региональной прокуратуры.
По материалам дела, с декабря 2020 года по ноябрь 2023 года риэлтор собрала у 35 потерпевших более 29,5 млн рублей на покупку квартир. Она убеждала их, что якобы может помочь с покупкой жилья в рамках государственной программы на льготных условиях.
Подсудимая признала вину и частично возместила ущерб.