По материалам дела, с декабря 2020 года по ноябрь 2023 года риэлтор собрала у 35 потерпевших более 29,5 млн рублей на покупку квартир. Она убеждала их, что якобы может помочь с покупкой жилья в рамках государственной программы на льготных условиях.