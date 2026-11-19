В Госдуму внесен законопроект, усложняющий получение лицензий для частных вузов
Для выдачи лицензий частным вузам Рособрнадзору придется согласовывать свое решение с Минобрнауки и главами регионов, на территории которых планируется открыть организацию. Это следует из проекта поправок к федеральному закону «Об образовании», который 18 ноября внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе со спикерами обеих палат.
Документ подготовлен по итогам правительственного часа с министром высшего образования Валерием Фальковым и главой Рособрнадзора Анзором Музаевым, состоявшегося в Совете федерации (СФ) в октябре. Тогда председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что процесс лицензирования вузов слишком упрощен и поэтому многие организации просто зарабатывают на студентах деньги, не давая при этом качественного образования.
Законопроект предполагает, что Минобрнауки будет оценивать, совпадают ли специальности, на которые вузы хотят получить лицензию, «целям государственной политики в сфере высшего образования», в том числе задачам «технологического лидерства и кадрового обеспечения приоритетных направлений развития». В случае если с момента получения лицензии университет более двух лет так и не получил госаккредитацию программы, действие лицензии на это направление прекратится. Более того, получать аккредитацию придется на каждое конкретное направление обучения, тогда как сейчас ее можно сделать на одну укрупненную группу специальностей и направлений.