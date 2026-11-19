Эстонские парламентарии проголосовали за закрытие погранперехода в Нарве
Эстонский парламент накануне вечером одобрил в первом чтении инициативу партии Isamaa («Отечество») по закрытию погранперехода в Нарве и других КПП на границе с Россией.
По данным эстонского гостелерадио ERR, «за» высказались 37 депутатов, «против» проголосовали двое. Еще 36 парламентариев решили не голосовать.
Законопроект был инициирован еще 14 сентября 2026 года. С подобным предложением партия Isamaa обращалась к парламенту не один раз. Предыдущие две попытки — весной и осенью 2025 года. Тогда инициативу о закрытии погранпереходов отклонили.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что нарвские парламентарии обратились к эстонским властям за господдержкой в связи с намерением закрыть границу с Россией.