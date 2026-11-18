Нарва попросила у Таллина финансовой помощи из-за закрытия границы с Россией
Власти Эстонии должны предусмотреть финансовую помощь предприятиям Нарвы, которые пострадают от закрытия границы с Россией. Такое мнение в беседе с порталом Delfi высказал председатель Нарвского городского собрания Урбо Ваарманн.
По словам председателя, Таллин также должен поддержать создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций в регион. Все меры следует согласовать с местными властями и предпринимателями еще до возможного закрытия границы.
«Для бизнеса закрытие границы может стать серьезным ударом. А от благополучия предприятий зависят доходы наших семей и будущее региона»,— подчеркнул Урбо Ваарманн.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» писал, что мэр Нарвы раскритиковал стремление властей Эстонии закрыть все КПП на границе с Россией.