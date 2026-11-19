К 2029 году доля онлайн-продаж лекарств и смежных категорий (биодобавки, медизделия, парафармацевтика) на российском рынке вырастет до 40%, прогнозируют в Strategy Partners. Это почти вдвое больше текущих значений: на 2025 год, по оценке аналитиков, доля онлайна на фармрынке составляла 15%, по итогам 2026 года прогнозируется 18%.