Через три года 40% лекарств в России будет продаваться онлайн
К 2029 году доля онлайн-продаж лекарств и смежных категорий (биодобавки, медизделия, парафармацевтика) на российском рынке вырастет до 40%, прогнозируют в Strategy Partners. Это почти вдвое больше текущих значений: на 2025 год, по оценке аналитиков, доля онлайна на фармрынке составляла 15%, по итогам 2026 года прогнозируется 18%.
Общий объем фармрынка в 2026 году вырастет на 12% год к году и составит 2,5 трлн руб., ожидают в Strategy Partners. При этом офлайн-сегмент вырастет на 11% по сравнению с 2025 годом, онлайн — сразу на 27%. В целом оборот онлайн-каналов фармритейлеров составит 467 млрд руб.
Оценки Strategy Partners близки к тем, которые дают другие отраслевые аналитики. Согласно DSM Group, доля онлайн-сегмента на фармрынке по итогам января—сентября 2026 года составила 17,5%, оборот — 329 млрд руб.
Прогноз Strategy Partners о 40-процентной доле онлайн-продаж к 2029 году фармритейлеры считают реалистичным. Онлайн-канал развивается в том числе за счет стремления потребителей к экономии: в интернете им проще сравнивать цены. Но сдерживает рост онлайн-сегмента запрет на дистанционную продажу рецептурных препаратов.