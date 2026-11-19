Топ-10 популярных водочных марок увеличили долю рынка до 43%
В январе—октябре 2026 года доля топ-10 популярных водочных брендов в структуре продаж составила 43%, увеличившись на 1,5 п. п. год к году. Это следует из подсчетов аналитического проекта A.List. В годовом выражении продажи десяти крупнейших марок увеличились примерно на 1% год к году, до 26,54 млн дал. Реализация всех остальных водочных брендов снизились на 5%, до 35,18 млн дал. В январе—октябре 2026 года 60 популярных марок заняли около 80% рынка водки против 67 марок годом ранее. Всего в российской рознице представлено более 2 тыс. водочных брендов.
Согласно A.List, в топ-10 самый выраженный рост продаж отмечается у водки «Архангельская», продажи которой в январе—октябре 2026 года выросли на 21,9% год к году, до 3,9 млн дал. Этот показатель у «Белой березки» и «Царской» составил 11,9% и 10,4%, или 1,95 млн дал и 2,45 млн дал соответственно. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связывает показатели лидеров рынка также с политикой ритейла. Даже временная остановка поставок в одну из точек способна заметно повлиять на продажи, поясняет он.
Рынок водки в целом в России сокращается. По данным A.List, в январе—октябре этого года ее продажи составили 61,7 млн дал, на 2,5% меньше год к году. Несмотря на это, водка остается наиболее привлекательной категорией для производителей прежде всего за счет емкости рынка, говорят в АСГ. Сейчас многие российские предприятия проводят диверсификацию ассортимента (например, виски или коньяк), но их масштаб несопоставим с водкой. Поэтому для крупных производителей именно водка остается ключевой категорией.