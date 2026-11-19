Рынок водки в целом в России сокращается. По данным A.List, в январе—октябре этого года ее продажи составили 61,7 млн дал, на 2,5% меньше год к году. Несмотря на это, водка остается наиболее привлекательной категорией для производителей прежде всего за счет емкости рынка, говорят в АСГ. Сейчас многие российские предприятия проводят диверсификацию ассортимента (например, виски или коньяк), но их масштаб несопоставим с водкой. Поэтому для крупных производителей именно водка остается ключевой категорией.