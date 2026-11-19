Российский рынок инженерного ПО и сопутствующих ИТ-услуг вырастет к 2030 году почти вдвое — с 65,2 млрд руб. в 2025 году до 118,7 млрд руб., прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting. В исследовании они учитывали спрос на системы автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и изысканий, технологии информационного моделирования (ТИМ, они же BIM в международной терминологии) и среды общих данных. Более 50% этого сегмента ПО занимает САПР. Рынок ТИМ увеличится с 5,8 млрд руб. в 2025 году до 16,4 млрд руб. к 2030 году, прогнозирует J’son & Partners Consulting.