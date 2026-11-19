Рынок инженерного ПО и ИТ-услуг к 2030 году может вырасти до 118,7 млрд рублей
Российский рынок инженерного ПО и сопутствующих ИТ-услуг вырастет к 2030 году почти вдвое — с 65,2 млрд руб. в 2025 году до 118,7 млрд руб., прогнозируют аналитики J’son & Partners Consulting. В исследовании они учитывали спрос на системы автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и изысканий, технологии информационного моделирования (ТИМ, они же BIM в международной терминологии) и среды общих данных. Более 50% этого сегмента ПО занимает САПР. Рынок ТИМ увеличится с 5,8 млрд руб. в 2025 году до 16,4 млрд руб. к 2030 году, прогнозирует J’son & Partners Consulting.
Среди драйверов роста спроса на отечественное ПО в сфере строительства J’son & Partners Consulting называют заказы ТЭКа и инфраструктуры, требования по импортозамещению, в том числе в КИИ, а также распоряжение использовать ТИМ при разработке проектной и рабочей документации. Однако этим факторам противопоставляется высокая ключевая ставка, значительный дефицит ИТ-кадров и замедление темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Согласно данным Росстата, в январе—сентябре 2026 года объем строительных работ в России составил 13 трлн руб., что на 2,1% меньше, чем годом ранее.
При этом исследователи отмечают, что сохраняется разрыв между показателями закупок инженерного ПО и его фактическим использованием. К концу 2023 года доля российских САПР в официальных закупках достигла 90%, однако среди используемых лицензий на отечественное ПО приходилось лишь 15–20%. По оценке компании «Нанософт», без лицензии используется до 70% инженерного ПО.