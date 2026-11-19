ОПИ добивается проверок продавцов, импортеров и производителей вейпов
«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Минпромторг и к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой содействовать в организации проверок изготовителей, импортеров и продавцов электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Об этом говорится в письмах от 13 ноября (есть у “Ъ”). Организация просит изъять из оборота продукцию, нарушающую нормы, и привлечь к ответственности виновных в ее распространении.
В Минпромторге “Ъ” заявили, что обращение ОПИ получено и позиция по нему формируется. Информация организации направлена в адрес комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции для пресечения фактов, добавили там.
Обращение ОПИ базируется на собственном исследовании. В рамках него в испытательном центре ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий проверили одноразовые ЭСДН популярных марок, включая Waka, Inflave, HQD, Falcone One и «Рик и Морти». Ни одна из них, согласно данным ОПИ, не соответствовала характеристикам на упаковке. Основные нарушения касались превышения указанного содержания никотина. В ОПИ убеждены, что такие расхождения производители допускают умышленно, добиваясь снижения акциза.