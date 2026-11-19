«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Минпромторг и к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой содействовать в организации проверок изготовителей, импортеров и продавцов электронных систем доставки никотина (ЭСДН). Об этом говорится в письмах от 13 ноября (есть у “Ъ”). Организация просит изъять из оборота продукцию, нарушающую нормы, и привлечь к ответственности виновных в ее распространении.