Торговые ограничения охватывают 21,3% мирового импорта
В первом полугодии 2026 года страны ввели 333 новые ограничительные меры в торговле, 229 из них касались импорта, 102 — экспорта, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Новации в отношении импорта затронули торговлю на сумму около $2 трлн, или 8% его мирового общего объема. В результате общая сумма импорта, на который сейчас распространяются введенные торговые ограничения, достигла $5,4 трлн (доля в общем объеме — 21,3%).
Помимо импортных пошлин (173 меры) страны принимали количественные ограничения на ввоз товаров. Это, например, квоты (15 случаев) и налоговые меры при прохождении товаров через границу (13). Больше всего ограничений вводилось на импорт электроники, машин и оборудования, металлопродукции.
Одновременно страны стали чаще ограничивать и экспорт: вводить лицензии, квоты и даже запрет на вывоз товаров из страны. Особенно заметными стали ограничения на поставки сырья для производства удобрений на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев судоходства через Ормузский пролив.