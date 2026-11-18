В первом полугодии 2026 года страны ввели 333 новые ограничительные меры в торговле, 229 из них касались импорта, 102 — экспорта, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Новации в отношении импорта затронули торговлю на сумму около $2 трлн, или 8% его мирового общего объема. В результате общая сумма импорта, на который сейчас распространяются введенные торговые ограничения, достигла $5,4 трлн (доля в общем объеме — 21,3%).