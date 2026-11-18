Библиотеки обязали маркировать книги иноагентов и не выдавать их детям
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к ст. 7 ФЗ «О библиотечном деле». Сейчас там говорится, что библиотеки при хранении и выдаче книг обязаны учитывать законы о гостайне и о защите детей от вредной информации. Поправки меняют эту формулировку на «законодательство Российской Федерации» и дополнительно подчеркивают необходимость соблюдения «законодательства об иностранных агентах». Напомним, что изданные с участием иноагентов книги запрещено «распространять» среди несовершеннолетних. А на обложке или в выходных данных необходимо указывать иноагентский статус.
Законопроект коротко представил член комитета по культуре Сергей Ковалев (ЕР). Он заявил, что Госдума уже несколько лет «ведет системную работу по противодействию влиянию лиц, действующих в интересах иностранных государств». Желающих что-то добавить не нашлось, и 380 депутатов приняли закон единогласно.
«Можно сказать, что формулировка отчасти избыточна: если вопрос регулируется всем законодательством Российской Федерации, то законодательство об иностранных агентах в него уже входит»,— заявила “Ъ” партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Елизавета Плисканос. Она предполагает, что это «сигнал библиотекам» о важности соблюдения иноагентских требований.