Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к ст. 7 ФЗ «О библиотечном деле». Сейчас там говорится, что библиотеки при хранении и выдаче книг обязаны учитывать законы о гостайне и о защите детей от вредной информации. Поправки меняют эту формулировку на «законодательство Российской Федерации» и дополнительно подчеркивают необходимость соблюдения «законодательства об иностранных агентах». Напомним, что изданные с участием иноагентов книги запрещено «распространять» среди несовершеннолетних. А на обложке или в выходных данных необходимо указывать иноагентский статус.