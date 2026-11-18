Выступая от фракции КПРФ, Алексей Куринный подчеркнул, что коммунисты — за традиционные ценности, ведь все они «укладываются в концепцию такого явления, как социализм, и не укладываются в капитализм». Вместе с тем он высказал опасение, что без понятного механизма контроля закон может превратиться в инструмент цензуры, а также заочно ответил на аргумент одного из авторов — если бандит в фильме погибает, значит, фильм «не пропагандирует культ бандитского существования»: «Тогда фильм “Красотка” можно будет трактовать совсем по-другому. Проститутка должна была умереть от наркотиков, а она стала женой миллионера». «Вы такой интересный репертуар своих фильмов рекламируете»,— не удержался от ехидной ремарки спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»).