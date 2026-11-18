Дума поддержала штрафы за демонстрацию дискредитирующих традиционные ценности фильмов
Госдума на заседании 18 ноября одобрила в первом чтении поправки, которые устанавливают административные штрафы за распространение онлайн-произведений, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Законопроект стал поводом для культурологической дискуссии о том, какие именно ценности попирают некоторые известные фильмы.
Законопроект, внесенный в конце 2025 года единороссами Сергеем Боярским, Антоном Горелкиным, Антоном Немкиным и Алексеем Волоцковым, вводит административную ответственность за распространение в аудиовизуальных сервисах, включая онлайн-кинотеатры, произведений, которые содержат материалы, «дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание». Запрет на показ таких материалов действует с 1 марта, вышедших до этого момента произведений норма не коснется.
Александр Курдюмов (ЛДПР) попросил разъяснить, какие критерии позволяют отделить намеренную дискредитацию от изображения отрицательных персонажей. Глава профильного комитета в ответ напомнил, что соответствующий запрет действует с марта и никакой турбулентности на медиарынке не наблюдается. Правда, он все же признал наличие перегибов: «Недавно хотели Пушкина изъять из детского учебника, но для этого и мы с вами находимся на своих местах, и наши коллеги из Министерства культуры делают все для того, чтобы этот закон созидал, а не мешал творцам сеять разумное, доброе, вечное».
Выступая от фракции КПРФ, Алексей Куринный подчеркнул, что коммунисты — за традиционные ценности, ведь все они «укладываются в концепцию такого явления, как социализм, и не укладываются в капитализм». Вместе с тем он высказал опасение, что без понятного механизма контроля закон может превратиться в инструмент цензуры, а также заочно ответил на аргумент одного из авторов — если бандит в фильме погибает, значит, фильм «не пропагандирует культ бандитского существования»: «Тогда фильм “Красотка” можно будет трактовать совсем по-другому. Проститутка должна была умереть от наркотиков, а она стала женой миллионера». «Вы такой интересный репертуар своих фильмов рекламируете»,— не удержался от ехидной ремарки спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»).