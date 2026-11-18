Россия частично открыла экспорт дизтоплива 10 октября после переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам. Общие ограничения на экспорт топлива действуют до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, с учетом исключений Россия сможет экспортировать в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива, более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. Но, предупреждал он, атаки на НПЗ могут повлиять на объемы поставок.