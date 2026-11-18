Экспорт дизтоплива из России в ноябре может сократиться
Котировки дизтоплива на западных рынках до конца ноября могут расти в том числе из-за недопоставок из России, следует из обзора Kpler. Как отмечают аналитики, учитывая возобновившиеся атаки на НПЗ, экспорт дизтоплива из России в ноябре существенно отстанет от запланированных 2 млн тонн. Кроме того, говорится в обзоре, запасы дизтоплива в США упали ниже 100 млн баррелей, минимума за 22 года.
Прежде, отмечают в Kpler, на рынке скорее ожидалось снижение цен. Как отмечается в обзоре Platts от 17 ноября, партии дизтоплива в Северо-Западной Европе и Средиземноморье подешевели на $36,25–35,7, до $1,26 тыс. за тонну. Это отражает оптимизм рынка, вызванный увеличением поставок сырья из стран Персидского залива, несмотря на продолжающиеся перебои в работе российских НПЗ, указывают в Platts.
Россия частично открыла экспорт дизтоплива 10 октября после переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам. Общие ограничения на экспорт топлива действуют до 31 января 2027 года, в том числе для производителей. Как сообщал вице-премьер Александр Новак, с учетом исключений Россия сможет экспортировать в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива, более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. Но, предупреждал он, атаки на НПЗ могут повлиять на объемы поставок.