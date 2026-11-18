Пермский «Молот» уступил «Ижстали»
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Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата Высшей Хоккейной Лиги проиграли на своей площадке ХК «Ижсталь». Победитель был выявлен в серии буллитов. В первом периоде пермяки открыли счет. Гол забил Павел Щерабков. Гости отыгрались еще до перерыва. Затем Евгений Зимин вновь вывел пермскую команду вперед.
На последней минуте соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока и привел матч к ничьей. Хоккейный «пенальти» лучше пробили гости. Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Ижстали». На следующей неделе «Молоту» предстоит провести еще три матча дома.