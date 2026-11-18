На последней минуте соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока и привел матч к ничьей. Хоккейный «пенальти» лучше пробили гости. Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Ижстали». На следующей неделе «Молоту» предстоит провести еще три матча дома.