Ограничительные меры, как следует из документа, будут действовать до их отмены. На территории объекта запрещены посещение посторонними, перемещение продуктов убоя свиней и их переработки, вывоз продукции животноводства и растениеводства, в том числе кормов. Также ограничен въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага.