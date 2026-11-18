В Ростове ввели карантин по африканской чуме свиней в ТРЦ
В Ростове-на-Дону ввели карантин из-за обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в продукции. Распоряжение о введении карантина подписал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, следует из данных портала опубликования правовой информации региона.
Инфицированным объектом признана холодильная камера № 10 на первом этаже здания на проспекте Михаила Нагибина, 17. По этому адресу в Ростове-на-Дону располагается торгово-развлекательный центр.
Ограничительные меры, как следует из документа, будут действовать до их отмены. На территории объекта запрещены посещение посторонними, перемещение продуктов убоя свиней и их переработки, вывоз продукции животноводства и растениеводства, в том числе кормов. Также ограничен въезд и выезд транспорта, не задействованного в ликвидации очага.
Управление ветеринарии Ростовской области должно утвердить план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта и предотвращению распространения вируса. Администрации Ростова-на-Дону рекомендовано обеспечить выполнение этого плана.