На Урале ужесточили наказание экс-замдиректора свердловского «ОЭП» за взятку
Свердловский областной суд ужесточил наказание бывшему заместителю директора по эксплуатации медицинских информационных систем ГБУ СО «Оператор электронного правительства» Сергею Ледневу. К пяти годам лишения свободы условно апелляционная инстанция добавила штраф в размере двукратной суммы взятки, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В сентябре 2026 года Белоярский районный суд признал Сергея Леднева виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Как установил суд, в 2024 году Сергей Леднев, курировавший запуск медицинской информационной системы «Региональная система мониторинга состояния пациентов», предложил представителю компании-разработчика ООО «Европейско-Азиатская медицинская компания» помочь согласовать внедрение проекта за вознаграждение.
Для передачи денег супругу Леднева фиктивно устроили в компанию заместителем директора по общим вопросам с окладом 60 тыс. руб. Фактически женщина не работала, однако с августа 2024 года по апрель 2025 года получила 412,9 тыс. руб. После этого в октябре—ноябре 2024 года Сергей Леднев согласовал запуск пилотного проекта в медицинских организациях Свердловской области.
В уголовное дело вошел и другой эпизод. С мая 2022 года по апрель 2023 года, исполняя обязанности директора ГАУ СО «ЦТЗ», Сергей Леднев издавал приказы о собственном премировании без согласования с учредителем. В результате учреждение перечислило ему 1,46 млн руб. Ущерб был причинен Министерству цифрового развития и связи Свердловской области.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Сергей Леднев полностью признал вину и раскаялся.
Белоярский районный суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также с него взыскали 1,46 млн руб. в пользу Свердловской области в счет возмещения ущерба.
Приговор был обжалован. Свердловский областной суд изменил приговор, назначив Ледневу дополнительный штраф в размере двукратной суммы взятки. В остальной части решение оставили без изменения.