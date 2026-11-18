Для передачи денег супругу Леднева фиктивно устроили в компанию заместителем директора по общим вопросам с окладом 60 тыс. руб. Фактически женщина не работала, однако с августа 2024 года по апрель 2025 года получила 412,9 тыс. руб. После этого в октябре—ноябре 2024 года Сергей Леднев согласовал запуск пилотного проекта в медицинских организациях Свердловской области.