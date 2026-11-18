Солдата ВСУ из Никарагуа хотят отправить на принудительное лечение
Заседание по уголовному делу гражданина Никарагуа прошло в закрытом режиме. Как выяснилось, связано это с психиатрическим заболеванием, диагностированным у подсудимого. Суд должен определить его на принудительное лечение, но для начала ознакомить с документами, которые забыли перевести на испанский язык.
СКР обвиняет Санчеса Рейеса в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. По данным следствия, до 2022 года он выучился в Никарагуа на инженера-электрика и работал в государственной энергетической компании. Однако в январе 2025 года инженер добрался до Киева и вступил в интернациональный легион ВСУ — подразделение, в котором в основном служат иностранцы. Выступая в различных СМИ, будущий фигурант утверждал, что приехал защищать на Украине «западные ценности», а в соцсетях периодически публиковал свои фотографии в облачении крестоносца с автоматом.
По словам российского адвоката обвиняемого Рейеса, военными подвигами или преступлениями на Украине его подзащитный не отметился, зато получил от ВСУ удостоверение участника боевых действий. Провоевав несколько месяцев, он написал заявление об увольнении из легиона и уехал в Турцию. «Видимо, решил, что лучше остаться живым, чем стать мертвым»,— добавил защитник.
29 декабря 2025 года Санчеса Рейеса задержали в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Турции. В полиции обратили внимание на странное поведение пассажира: он был сильно пьян, вел себя агрессивно, размахивал руками.