СКР обвиняет Санчеса Рейеса в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях») УК РФ. По данным следствия, до 2022 года он выучился в Никарагуа на инженера-электрика и работал в государственной энергетической компании. Однако в январе 2025 года инженер добрался до Киева и вступил в интернациональный легион ВСУ — подразделение, в котором в основном служат иностранцы. Выступая в различных СМИ, будущий фигурант утверждал, что приехал защищать на Украине «западные ценности», а в соцсетях периодически публиковал свои фотографии в облачении крестоносца с автоматом.