По версии следствия, Сергеев был владельцем и единоличным управляющим СК «Стройкомплекс 2002». В 2013–2017 годах через двух номинальных директоров он продавал доли в строящемся доме в Новосоколовогорском на общую сумму более 300 млн руб., хотя знал, что объект не достроят. Чтобы избежать банкротства другой своей компании, Сергеев организовал передачу прав на помещения в строящемся доме в счет долгов подконтрольной организации. В итоге застройщик лишился недвижимости стоимостью более 40 млн руб., стройка остановилась, а около 200 дольщиков остались без квартир. Позже их права восстановили, деньги вернули за счет Фонда развития территорий.