Экс-депутата Саратовской облдумы Алексея Сергеева задержали в Майами
Он был в международном розыске по делу о мошенничестве
Бывший депутат Саратовской областной думы Алексей Сергеев задержан сотрудниками пограничной службы США в Майами на архипелаге Флорида-Кис. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
По данным американской погранслужбы, мужчина находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). К публикации приложена его фотография. Источник ТАСС подтвердил, что задержанный — бывший депутат Саратовской областной думы. В 2018 году Сергеев уехал за границу.
В апреле 2026 года Фрунзенский районный суд Саратова заочно приговорил Сергеева к пяти годам колонии общего режима, переквалифицировав мошенничество на присвоение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В августе областной суд оставил срок без изменений.
По версии следствия, Сергеев был владельцем и единоличным управляющим СК «Стройкомплекс 2002». В 2013–2017 годах через двух номинальных директоров он продавал доли в строящемся доме в Новосоколовогорском на общую сумму более 300 млн руб., хотя знал, что объект не достроят. Чтобы избежать банкротства другой своей компании, Сергеев организовал передачу прав на помещения в строящемся доме в счет долгов подконтрольной организации. В итоге застройщик лишился недвижимости стоимостью более 40 млн руб., стройка остановилась, а около 200 дольщиков остались без квартир. Позже их права восстановили, деньги вернули за счет Фонда развития территорий.
В целях возмещения ущерба суд арестовал имущество бывшего депутата и его семьи на 300 млн руб. Алексей Сергеев также владел фирмой «Новострой 21», построившей два 10-этажных дома в зоне действия локатора аэропорта, которые могли создавать помехи для воздушных судов. Его сын Артем в 2017 году получил два года лишения свободы за злоупотребление полномочиями.