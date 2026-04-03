Экс-депутата саратовской облдумы заочно осудили за хищение 40 млн у дольщиков

Фрунзенский районный суд Саратова заочно приговорил экс-депутата областной думы, главу строительной компании Алексея Сергеева к пяти годам колонии общего режима. Он признан виновным в хищении более 40 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее он проходил по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако статью переквалифицировали. Бизнесмен скрылся от следствия, с 2018 года находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что Сергеев был владельцем и единоличным управляющим СК «Стройкомплекс 2002». В 2013–2017 годах через двух номинальных директоров он продавал физическим и юридическим лицам доли в строящемся многоквартирном доме в Новосоколовогорском. Общая сумма сделок составила более 300 млн руб. При этом обвиняемому было известно, что дом не достроят и не сдадут в эксплуатацию.

ООО СК «Стройкомплекс 2002» зарегистрировано в Саратове в апреле 2013 года с указанием «сведения об адресе недостоверны». Основная деятельность компании — строительство жилых и нежилых зданий. Организация находится в процессе банкротства. В 2018 году конкурсным управляющим назначен Антон Ефремов. С июня 2015 по октябрь 2016 года директором компании был Борис Хутиев. Затем эту должность занял Вячеслав Коновалов. С конца декабря 2016 года до сентября 2018 года руководил фирмой Вячеслав Рогов. Последняя бухгалтерская отчетность представлена за 2016 год: выручка 356 млн руб., чистая прибыль 626 тыс. руб.

С 2012 по 2014 годы Сергеев фактически управлял тремя строительными компаниями. К ноябрю 2013 года одна из них накопила долги по займам, поставкам и услугам. Чтобы избежать банкротства, он попросил директора «Стройкомплекса 2002» заключить договоры уступки прав требования без фактической оплаты. В итоге компания лишилась прав на помещения в строящемся доме на сумму более 40 млн руб.

Из-за нехватки средств объект не ввели в эксплуатацию вовремя, и около 200 дольщиков остались без квартир. Впоследствии права граждан восстановили, а деньги вернули за счет Фонда развития территорий.

В целях возмещения причиненного ущерба суд арестовал имущество бывшего депутата и его семьи на сумму 300 млн руб.

Алексей Сергеев также был владельцем фирмы «Новострой 21», которая построила два 10-этажных дома в зоне действия локатора аэропорта. Суд выяснил, что объекты могли создавать помехи для воздушных судов. Сын застройщика Артем Сергеев, возглавлявший компанию «Новострой 21 век», в 2017 году был осужден на два года лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

Нина Шевченко