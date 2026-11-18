Госдума приняла законопроект о размещении фудтраков и автолавок на трассах
Проект поправок к законам «Об автодорогах и дорожной деятельности» и «О госкомпании "Российские автомобильные дороги"» правительство РФ внесло в Госдуму осенью 2026 года. Предлагается разрешить гражданам и юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха для размещения и эксплуатации «мобильных объектов дорожного сервиса». Речь идет об автолавках, фудтраках, магазинах на колесах, автоцистернах, мобильных заправках и других «сервисных» автомобилях с прицепами. Предприниматели смогут размещать их с письменного разрешения владельца дороги (например, госкомпании «Автодор»).
Документ призван «создать комфорт для развития автотуризма на дорогах», заявил на слушаниях 18 ноября в Госдуме замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев. Законопроект также конкретизирует, что объекты дорожного сервиса могут размещаться лишь в полосах отвода автотрасс, заметил он. Содокладчик и член думского комитета по транспорту Сергей Еремин (ЕР) выразил надежду, что стандартные заправки «с кофе и пирожками» будут преобразовываться в «большие сервисные хабы».