Проект поправок к законам «Об автодорогах и дорожной деятельности» и «О госкомпании "Российские автомобильные дороги"» правительство РФ внесло в Госдуму осенью 2026 года. Предлагается разрешить гражданам и юрлицам использовать придорожные площадки для отдыха для размещения и эксплуатации «мобильных объектов дорожного сервиса». Речь идет об автолавках, фудтраках, магазинах на колесах, автоцистернах, мобильных заправках и других «сервисных» автомобилях с прицепами. Предприниматели смогут размещать их с письменного разрешения владельца дороги (например, госкомпании «Автодор»).