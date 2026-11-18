Какая бухгалтерша — такая и мафия: из бытовок, посконная, унылая, с руками в крови и машинном масле. Говорят, что они во главе со страшным мистером Багавиком налетели на Нью-Йорк, «как цунами», но, посмотрев на них, скорее скажешь: «Наползли, как тараканы». И промышляют они не блек-джеком со шлюхами, а сливом нефтяных отходов в и без того загаженный Бруклинский канал. Его тошнотворный запах едва ли не сочится с экрана.