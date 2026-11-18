На экранах фильм Джеймса Грея о русской мафии «Бумажный тигр»
Начиная с фильма «Маленькая Одесса» (1994), за Греем закрепилась репутация специалиста по русской мафии («Ярды», 2000; «Хозяева ночи», 2007), базирующейся в Бруклине. Благодаря этому можно было ознакомиться с достижениями бывших советских звезд. Услышать тяжелый мат Натальи Андрейченко в «Одессе» или вот полюбоваться Еленой Соловей в роли приплясывающей бухгалтерши русской мафии, взбадривающей себя не только виски. Собственно говоря, только у Грея она и снимается нынче в эпизодах или ролях второго плана.
Какая бухгалтерша — такая и мафия: из бытовок, посконная, унылая, с руками в крови и машинном масле. Говорят, что они во главе со страшным мистером Багавиком налетели на Нью-Йорк, «как цунами», но, посмотрев на них, скорее скажешь: «Наползли, как тараканы». И промышляют они не блек-джеком со шлюхами, а сливом нефтяных отходов в и без того загаженный Бруклинский канал. Его тошнотворный запах едва ли не сочится с экрана.
Какая мафия — такой и Куинс, округ Нью-Йорка, где в 1986-м разыгрывается драма семьи Перл. Чудо света — манхэттенскую линию небоскребов — видно мелко-мелко, за бескрайними кукурузными полями, где разразится единственная эффектная финальная сцена. А так лишь свистят над головой самолеты, заходящие на посадку в аэропорты имени Кеннеди и Ла-Гуардиа.
По аналогии с отличным романом Джонатана Летема «Сиротский Бруклин» «Бумажного тигра» хочется переименовать в «Сиротский Куинс». Тем более тень сиротства витает над сыновьями Ирвина (Майлз Теллер) и Эстер (Скарлетт Йоханссон) Перл. Русские сюжеты Грея всегда о разрушении семьи и невольном братоубийстве.