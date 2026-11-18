Повышение стоимости проезда в Волгограде поддержали депутаты
Власти обосновали рост тарифов подорожанием топлива и другими затратами
Депутаты Волгоградской городской думы проголосовали за повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 декабря. В среднем поездка подорожает на 3–5 руб. в зависимости от способа оплаты.
По карте «Волна» проезд будет стоить 35 руб. вместо 32, по банковской карте — 42 руб. вместо 38, наличными — 45 руб. вместо 40. Единый безлимитный проездной на все виды транспорта подорожает с 2,3 тыс. до 2,5 тыс. руб. Безлимитный проездной на один вид транспорта обойдется в 1,6 тыс. руб., студенческий — в 1,3 тыс. руб., школьный — в 400 руб., «трамвай-троллейбус» — в 800 руб.
Власти решение объясняют ростом стоимости топлива, подорожанием запчастей и комплектующих, а также затратами на электроэнергию. В гордуме ранее отмечали, что подход к установлению тарифов был взвешенным и основан на детальном анализе издержек перевозчиков, а изменение стоимости носит плавный характер. Депутаты также заявляли, что даже после повышения проезд в Волгограде останется дешевле, чем в других городах-миллионниках. Последний раз тарифы поднимали в сентябре 2025 года, тогда цена выросла в среднем на 5 руб.
Жители Волгограда в комментариях в соцсетях они предлагали не поднимать цены, а отменить летний льготный проезд для работающих пенсионеров или усилить контроль за оплатой. По наблюдениям комментаторов, многие пассажиры, особенно молодежь, проезд не оплачивают. Пользователи соцсетей также сравнивали волгоградские цены с самарскими, где проезд по карте стоит 37 руб., писал V1.RU.