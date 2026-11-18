Жители Волгограда в комментариях в соцсетях они предлагали не поднимать цены, а отменить летний льготный проезд для работающих пенсионеров или усилить контроль за оплатой. По наблюдениям комментаторов, многие пассажиры, особенно молодежь, проезд не оплачивают. Пользователи соцсетей также сравнивали волгоградские цены с самарскими, где проезд по карте стоит 37 руб., писал V1.RU.