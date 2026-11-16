С 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте Волгограда

В гордуме рост цен объясняют подорожанием топлива, запчастей и комплектующих, а также электроэнергии, за счет которой работают троллейбусы и электробусы. «Подход к установлению новых тарифов был взвешенным и сформирован на основании детального анализа издержек перевозчиков. При этом изменение стоимости проезда носит плавный характер — в нем не предусмотрено резких скачков, что позволяет минимизировать нагрузку на пассажиров», — отметили в думе. Депутаты также обратили внимание на расценки в других городах и заявили, что даже после повышения проезд в Волгограде будет дешевле, чем в других городах-миллионниках.