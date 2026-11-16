С 1 декабря подорожает проезд в общественном транспорте Волгограда
Цена поднимется в среднем на 5 рублей
Комитет гордумы по ЖКХ и транспорту Волгограда рассмотрел проект решения об индексации тарифов. В среднем поездка в общественном транспорте подорожает на 5 руб. и будет стоить до 45 руб. в одну сторону. Окончательное утверждение планируется 18 ноября, новые цены вступят в силу с 1 декабря, сообщили в пресс-службе парламента.
Оплата по карте «Волна» подорожает с 32 до 35 руб., банковской картой — с 38 до 42 руб., наличными — с 40 до 45 руб. Единый безлимитный проездной на все виды транспорта будет стоить 2,5 тыс. руб. вместо 2,3 тыс. руб. Безлимитный проездной на один вид транспорта обойдется в 1,6 тыс. руб., студенческий — в 1,3 тыс. руб., школьный — в 400 руб., «трамвай-троллейбус» — в 800 руб.
В гордуме рост цен объясняют подорожанием топлива, запчастей и комплектующих, а также электроэнергии, за счет которой работают троллейбусы и электробусы. «Подход к установлению новых тарифов был взвешенным и сформирован на основании детального анализа издержек перевозчиков. При этом изменение стоимости проезда носит плавный характер — в нем не предусмотрено резких скачков, что позволяет минимизировать нагрузку на пассажиров», — отметили в думе. Депутаты также обратили внимание на расценки в других городах и заявили, что даже после повышения проезд в Волгограде будет дешевле, чем в других городах-миллионниках.
Стоимость проезда в общественном транспорте Волгограда последний раз поднимали год назад, в сентябре 2025-го. Тогда цена была повышена в среднем на пять рублей.