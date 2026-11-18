Магазины «Пивзавод» в Пугачеве закрыли на 3 месяца после инцидента с рыбой
Пострадавшие уже выписаны из больницы
В Пугачеве судебные приставы опечатали шесть магазинов сети «Пивзавод». Их работу приостановили на 90 дней после массового заражения покупателей описторхозом из-за вяленой рыбы, сообщили в ГУ ФССП по Саратовской области.
С начала ноября СК и прокуратура проводили проверки по факту отравления. Роспотребнадзор по итогам исследований нашел в язях возбудителей описторхоза — плоских червей. Из магазина «Пивзавод» изъяли 35 кг рыбы. По данным на 5 ноября, пострадали 19 человек, семеро уже выписаны.
Как следует из решения Пугачевского районного суда, нарушения выявили в магазинах индивидуального предпринимателя Екатерины Спасской. По результатам лабораторных исследований в образце вяленого леща нашли сульфидредуцирующие клостридии, а в образцах вяленого язя из домашних очагов заболевших — жизнеспособные личинки трематод, метацеркарии описторхоза. Пробы не соответствовали требованиям технических регламентов о безопасности рыбы и пищевой продукции. В 35 образцах рыбы нашли превышение общего микробного числа.
В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что производственный контроль в магазинах не проводился. Программы контроля и результаты лабораторных исследований, подтверждающих качество продуктов, предпринимательница не представила.
Суд признал индивидуальную предпринимательницу виновной в нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП).