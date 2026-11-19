В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что в 2017 году департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, не имея соответствующих полномочий, передал федеральный земельный участок сначала в аренду, а затем в собственность ОАО «Красноярская судостроительная верфь». Земля, кадастровая стоимость которой превышала 100 млн руб., была приобретена организацией за 2,6 млн руб. Сделка была оформлена под предлогом наличия расположенных на ней объектов недвижимости, часть которых к тому моменту уже была снесена либо не использовалась, пояснили в краевой прокуратуре.