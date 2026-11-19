В силе оставлено решение о возврате государству земель Красноярской судоверфи
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отклонил жалобы ООО «Флагман» и АО СЗ «Арбан» на решения предыдущих инстанций о возврате в федеральную собственность 17 га земли бывшей Красноярской судостроительной верфи. Кроме того, компании обязали выплатить 276 млн руб. неосновательного обогащения — пропорционально стоимости застроенной земли, сообщает прокуратура региона. Решение вступило в законную силу.
В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что в 2017 году департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, не имея соответствующих полномочий, передал федеральный земельный участок сначала в аренду, а затем в собственность ОАО «Красноярская судостроительная верфь». Земля, кадастровая стоимость которой превышала 100 млн руб., была приобретена организацией за 2,6 млн руб. Сделка была оформлена под предлогом наличия расположенных на ней объектов недвижимости, часть которых к тому моменту уже была снесена либо не использовалась, пояснили в краевой прокуратуре.
Впоследствии участок приобрело ООО «Флагман», которое сдало землю в аренду АО СЗ «Арбан». На этом месте организация приступила к строительству жилого комплекса «Портовый».
В апелляционной инстанции организации указывали на истечение срока исковой давности и отрицали аффилированность ООО «Флагман» с Красноярской судостроительной верфью. Также фирмы заявляли, что спорный земельный участок был приобретен на средства, перечисленные в счет погашения задолженности на основании вступившего в законную силу судебного акта.
«Суд кассационной инстанции согласился с позицией прокуратуры и оставил решение и постановление нижестоящих судов без изменения», — говорится в сообщении.