Отчим погибшего курского участника СВО в суде добился права на выплаты
Большесолдатский районный суд Курской области рассмотрел гражданское дело, в котором решался вопрос об установлении факта воспитания и содержания отчимом его пасынка, погибшего в ходе специальной военной операции. Суд удовлетворил требования заявителя, признав отчима фактическим воспитателем и подтвердив его право претендовать на часть выплаты, предусмотренной для членов семьи погибшего военнослужащего. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
Правовая основа спора опиралась на нормы, регулирующие статус членов семьи и право на социальные выплаты. В частности, значение имели положения, определяющие круг лиц, имеющих право на выплаты при гибели военнослужащего, а также нормы Гражданского процессуального кодекса РФ. Ключевым стало установление юридического факта: отчим в течение не менее пяти лет до достижения погибшим совершеннолетия фактически воспитывал и содержал сына своей супруги.
«В судебном заседании мужчина указал, что длительное время выполнял родительские обязанности по воспитанию пасынка, оказывал ему моральную, физическую и духовную поддержку, считал его своим сыном. Пояснил, что материальное положение позволяло содержать всю их многодетную семью»,— сообщили в суде.
Суд принял во внимание широкий круг материалов, подтверждающих реальные семейные отношения: свидетельские показания родственников и знакомых, документы о совместном проживании и характеристику из образовательного учреждения, где отчим фигурировал как лицо, участвующее в жизни и воспитании ребенка. Решение было вынесено исходя из того, что «формальное отсутствие биологического родства не отменяет реального участия человека в судьбе ребенка, если оно подтверждается доказательствами и соответствует критериям воспитания и содержания».
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, как Касторенский районный суд Курской области удовлетворил иск матери военнослужащего, погибшего в ходе СВО, и лишил его отца прав на получение мер социальной поддержки, единовременных пособий и страховых выплат. Родители погибшего военнослужащего расторгли брак, когда их сыну было шесть лет.