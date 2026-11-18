Суд принял во внимание широкий круг материалов, подтверждающих реальные семейные отношения: свидетельские показания родственников и знакомых, документы о совместном проживании и характеристику из образовательного учреждения, где отчим фигурировал как лицо, участвующее в жизни и воспитании ребенка. Решение было вынесено исходя из того, что «формальное отсутствие биологического родства не отменяет реального участия человека в судьбе ребенка, если оно подтверждается доказательствами и соответствует критериям воспитания и содержания».