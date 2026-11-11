Отца погибшего курского участника СВО лишили выплат в пользу матери
Касторенский районный суд Курской области удовлетворил иск матери военнослужащего, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, и лишил его отца прав на получение мер социальной поддержки, единовременных пособий и страховых выплат. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. Родители погибшего участника СВО расторгли брак, когда их сыну было шесть лет.
По информации суда, после расторжения брака отец «устранился от воспитания и содержания ребенка, не интересовался его жизнью, учебой и здоровьем». Мужчина не принимал мер по материальной поддержке сына, алименты с него не взыскивались.
«Суд пришел к выводу, что само по себе близкое родство с погибшим при исполнении им воинского долга не дает права на получение мер поддержки от государства, поскольку выплаты производятся не только исходя из степени родства, но с целью выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных защитников Отечества»,— говорится в сообщении суда.
Решение в законную силу не вступило.
В августе «Ъ-Черноземье» рассказывал, как Бондарский районный суд Тамбовской области лишил биологическую мать участника СВО права на выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего, признал бабушку военного его фактическим воспитателем и утвердил за ней право на меры социальной поддержки.