Отца погибшего курского участника СВО лишили выплат в пользу матери

«Суд пришел к выводу, что само по себе близкое родство с погибшим при исполнении им воинского долга не дает права на получение мер поддержки от государства, поскольку выплаты производятся не только исходя из степени родства, но с целью выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных защитников Отечества»,— говорится в сообщении суда.